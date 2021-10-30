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Al via il bilaterale Draghi-Erdogan a margine del G20

30 ottobre 2021, 16:03

Al via il bilaterale Draghi-Erdogan a margine del G20
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - E' iniziato il bilaterale del premier Mario Draghi con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a margine del G20. (ANSA).

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