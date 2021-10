Belgio:Regina Paola in Piemonte per cittadinanza Campiglione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Appuntamento 'reale' per Campiglione Fenile. Il Comune, poco più di 1.300 abitanti nell'area metropolitana di Torino, conferisce la cittadinanza onoraria a Paola Ruffo di Calabria, principessa di Liegi e Regina Madre del Belgio. La cerimonia martedì 2 novembre, nel tardo pomeriggio in Municipio e poi nell'elegante cornice dell'agriturismo Le Cinque Frecce, alla presenza anche del marito Re Alberto II del Belgio. Il legame con Campiglione risale all'infanzia della regina, quando trascorreva le vacanze estiva ospite della sorella più grande, Maria Cristina, nella tenuta dei Marchesi di San Germano. Quello di martedì, è "un appuntamento importante e significativo per Campiglione Fenile e per tutto il pinerolese", spiega il sindaco Paolo Rossetto, ricordando "la storica vicinanza della regina alla nostra comunità, le continue visite e il dialogo mantenuto con molti campiglionesi nel corso delle sue presenze nel nostro Comune". (ANSA).