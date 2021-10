Epstein: principe Andrea a corte Usa, archiviare accuse Giuffre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il principe Andrea ha chiesto a un tribunale di New York di archiviare l'azione legale intentata contro di lui da Virginia Giuffre, una delle accusatrici del miliardario Jeffrey Epstein, molestatore sessuale, morto in prigione nel 2019. Lo riporta la Bbc. Gli avvocati del Duca di York hanno affermato che si tratta di una "causa infondata" che dovrebbe essere respinta perché la signora Giuffre non è riuscita a delineare a sufficienza le accuse contro di lui. La signora Giuffre, 38 anni, ha accusato il principe Andrea di averla aggredita sessualmente quando aveva 17 anni ed era minorenne secondo la legge statunitense. Il figlio 61enne della regina ha costantemente negato le affermazioni della Giuffre che sostiene di essere stata aggredita dal principe nella casa londinese di Ghislaine Maxwell, associata di Epstein, e nelle case di Epstein a Manhattan e Little Saint James, nelle Isole Vergini americane. Nel documento depositato venerdì, gli avvocati del principe Andrea sostengono che la sua "reputazione macchiata è solo l'ultimo danno collaterale dello scandalo Epstein ... L'abuso di Giuffre da parte di Epstein non giustifica la sua campagna pubblica contro il principe Andrea". (ANSA).