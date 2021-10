© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Prima sessione di lavoro al G20. Abbiamo affrontato le sfide che colpiscono più direttamente i nostri cittadini, come la sfida di lasciarsi alle spalle la pandemia in tutto il pianeta e far avanzare la ripresa globale". Lo scrive su Twitter il premier spagnolo Pedro Sanchez. (ANSA).