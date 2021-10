G20:traduttrice di Biden e Trump diventa virale con le sue facce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Spopolano, in rete e sui siti internazionali, il video e le foto in cui si mettono a confronto le diverse espressioni di Elisabetta Savigni Ullman, traduttrice italiana della Casa Bianca, in due diverse occasioni in cui ha accompagnato gli ultimi presidenti americani, Donald Trump e Joe Biden. Le sue facce imbronciate, tra lo sbalordito e l'arrabbiato, mentre traduceva le parole del presidente repubblicano nel suo incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Casa Bianca nel 2019 avevano fatto scalpore, e la signora, livornese che vive negli Usa dal 1989 e che ha lavorato con molti presidenti a partire da Bill Clinton, ieri ha fatto il bis: accanto a Joe Biden e al papa Francesco è apparsa sorridente e divertita dalle parole del presidente. D'altro canto, molti mettono a confronto anche le espressioni di papa Francesco nelle due occasioni: decisamente cupo con Trump e più che cordiale con Biden. (ANSA).