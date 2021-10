G20: Vaia, grande onore medici Spallanzani in foto big

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Per me è stata una grande emozione e un grande onore essere stato scelto, assieme a una delegazione dei medici, infermieri e ricercatori dello Spallanzani, nella foto scattata alla Nuvola dell'Eur tra i grandi della Terra". A sottolinearlo il direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. "Noi rappresentiamo la via italiana dell'ottimismo razionale e della gradualità che si è dimostrata la strategia giusta ed efficace e che sta sconfiggendo definitivamente la pandemia", ha aggiunto Vaia. (ANSA).