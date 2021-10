Green pass:finito presidio piazza Duomo Milano,Puzzer non va

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Stefano Puzzer, l'ex portavoce dei portuali di Trieste, non ha preso parte al presidio no green pass organizzato in piazza Duomo a Milano da No paura day e Primum non nocere, dove era annunciata la sua presenza. A spiegarlo alle persone presenti è stato Gian Marco Capitani. uno degli esponenti bolognesi della protesta. "Stefano non riuscirà a venire con noi" ha detto, aggiungendo che "questa volta non è stato all'altezza delle aspettative" ma "dobbiamo stare tutti uniti". Tanti gli interventi alla manifestazione che è andata avanti per oltre tre ore nonostante il maltempo: da Elena, che ha invitato chi ha avuto reazioni ai vaccini come lei "a denunciarlo perché la nostra unica colpa è aver creduto a questi maledetti che ci hanno ingannati all'ex presidente di Pubblicità (Progresso) Alberto Contri, che ha precisato di parlare a titolo personale, a Paolo Sensini, fra i promotori di No paura day. "Il popolo non si distingue fra destra e sinistra ma fra oppressori e oppressi e io faccio parte di questi ultimi" ha detto Capitani. Tante le critiche a Burioni, ai virologi, al governo, a partire dal premier Mario Draghi e pure a Greta Thunberg. (ANSA).