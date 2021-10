Ingiurie e scritte novax in sede distretto sanitario imperiese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BORDIGHERA, 30 OTT - L'ospedale Saint Charles di Bordighera e l'ex ospedale Santo Spirito di Ventimiglia, oggi sede del distretto socio sanitario, sono stati presi di mira durante la notte dai novax che hanno deturpato muri, finestre e anche l'asfalto, con scritte contro i vaccini, contro il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il governo Draghi. Analogo raid vandalico è avvenuto anche all'hub vaccinale di Camporosso. L'Asl 1 Imperiese ha presentato denuncia per tutti gli episodi ai carabinieri di Ventimiglia. Non è la prima volta che i novax attaccano i luoghi simbolo della sanità intemelia, firmando gli attacchi col proprio simbolo quello della "W" inscritta in un cerchio. (ANSA).