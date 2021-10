© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - La regina Elisabetta II è "in ottima forma". Lo ha assicurato il premier Boris Johnson a margine del vertice del G20 a Roma. "Ho parlato con Sua Maestà ed è in ottima forma", ha detto il capo del governo britannico in un'intervista al canale britannico Channel 4, mostrandosi rassicurante sulla condizione della sovrana di 95 anni, che "deve solo - ha detto - seguire i consigli dei medici e riposarsi un pochino". (ANSA).