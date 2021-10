Maltempo: a Siracusa soccorsa famiglia con il gommone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SIRACUSA, 30 OTT - Strade ancora allagate e interruzione di arterie a Siracusa per il maltempo provocato dal ciclone Apollo, soprattutto in provincia. Non piove già da alcune ore sulla città dove la situazione meteo è sempre di allerta rossa, ma in miglioramento rispetto a ieri. La notte scorsa vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno effettuato numerosi interventi. Nella località balneare della Fanusa, a quindici chilometri dal capoluogo, dove le strade si sono trasformate in fiumi, è stata soccorsa una famiglia con il gommone. Tre adulti ed il cane sono stati messi in salvo e accompagnati presso loro familiari. (ANSA).