Sanità: manifestazione a Gioia Tauro, "settore depredato"

(ANSA) - GIOIA TAURO, 30 OTT - Centinaia di cittadini, sindaci, lavoratori portuali, operatori sanitari, pensionati e rappresentanti di organizzazioni sindacali ed associazioni, insieme al vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, mons. Francesco Milito, stanno partecipando ad una manifestazione a Gioia Tauro organizzata dall'Associazione dei sindaci della Piana per chiedere che vengano risolti i problemi della sanità pubblica "rendendola adeguata - é stato sostenuto - alle esigenze dei cittadini". "Il settore sanitario - ha detto il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio - nel corso degli anni è stato depredato e distrutto, con interi ospedali e reparti chiusi. Non ci sono servizi adeguati per salvaguardare la vita dei cittadini della Piana di Gioia Tauro, che vivono una condizione costante di pericolo. Ecco perchè siamo qui oggi: chiediamo con forza che i diritti dei cittadini vengano rispettati. Da oggi parte la massiccia reazione di un movimento largo ed autorevole. Lo Stato ci deve ascoltare". (ANSA).