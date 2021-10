Stabili ricoverati Covid Umbria, uno in meno in intensiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 30 OTT - Ricoverati Covid stabili in Umbria, 41, dove nell'ultimo giorno scendono a sei da sette i posti occupati in terapia intensiva secondo i dati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno non sono stati registrati altri morti. I nuovi casi di positività sono stati invece 79 e 35 i guariti, con gli attualmente positivi ora a 1.118, 44 in più. Sono stati analizzati 1.709 tamponi e 5.775 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari all'uno per cento (0,74 per cento venerdì). Per quanto riguarda i dati nelle scuole aggiornati dalla Regione al 29 ottobre risultano 44 alunni positivi rispetto ai 43 del 26 ottobre mentre rimangono otto i casi di positività tra il personale. Scendono invece a 27 da 33 le classi in isolamento e a 580 da 710 i contatti stretti in quarantena. Salgono invece a 21 da 12 i cluster individuati. (ANSA).