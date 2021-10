Vezzali, Norcia tornerà meglio di come era prima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 OTT - "Sono certa che molto presto Norcia tornerà come prima e meglio di prima, la mia presenza oggi è la testimonianza che lo Stato c'è ed è vicino a questa gente": a dirlo all'ANSA è la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, con delega allo Sport, Valentina Vezzali, che stamani ha partecipato al momento di ricordo della scossa di cinque anni fa. "Tornare a Norcia è una grande emozione - ha aggiunto Vezzali - sono molto legata al territorio perché mi sono allenata per anni qui e qui ho preparato la mia ultima olimpiade, quella di Londra. Vedere Norcia così, cinque anni dopo l'accaduto, fa stringere il cuore. La Basilica di San Benedetto, dove andavo spesso a pregare, è il simbolo di questa città, ferita ma non abbattuta". Vezzali ha, infine, annunciato che "ci saranno degli interventi per permettere alla città di tornare sportiva come lo era prima". (ANSA).