Accordo al G20 sul riscaldamento globale: tetto massimo di 1,5 gradi

Il G20 ha trovato l’accordo sul tetto massimo di 1,5 gradi per il riscaldamento globale. Lo riferiscono fonti diplomatiche.

Il raggiungimento dell’accordo è stato confermato da tre diverse fonti alla Afp. L’aumento massimo di 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali della temperatura rappresenta un passo avanti rispetto a quanto indicato dagli accordi di Parigi.

L’accordo raggiunto riguarda un «linguaggio più forte» di quello dell’accordo di Parigi, secondo due fonti partecipanti ai negoziati. La presidenza francese ha parlato da parte sua di «un obiettivo comune».

- E’ «metà del secolo» la deadline indicata nel documento finale del G20 per l’obiettivo emissioni zero. E’ quanto confermano fonti diplomatiche, secondo le quali non sarebbe stato raggiunto un accordo sulla data del 2050, ma fissato l’impegno a metà del secolo: «Entro o attorno alla metà della secolo», sarebbe la dicitura del testo.

I Paesi del G20 termineranno entro l’anno i finanziamenti a nuove centrali a carbone. Lo prevede la bozza della Dichiarazione finale del vertice.