Erdogan, gli Usa non continueranno a sostenere i curdi

(ANSA) - ISTANBUL, 31 OTT - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che si aspetta un cambio di direzione da parte degli Usa rispetto al sostegno americano alle forze curde nel nord della Siria. "Da ora in poi credo che non continueranno a farlo" ha affermato il capo di Stato turco durante la conferenza conclusiva del G20 di Roma. La scorsa settimana Erdogan aveva manifestato l'intenzione di aprire una nuova fase nelle operazioni militari di Ankara contro i militanti curdi nel nord della Siria e oggi il leader turco ha affrontato la questione durante un colloquio a Roma con il presidente americano Joe Biden in cui ha manifestato disappunto per il sostegno americano alle forze curdo siriane. (ANSA).