G20: first lady e mariti al Campidoglio e musei Capitolini

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Con una visita al Campidoglio si è chiuso a Roma il 'G20 dei partners'. Le dieci first lady e i due first gentlemen, il signor Merkel e il signor von der Leyen, hanno trascorso la mattinata e il pranzo tra i musei Capitolini e la panoramica Terrazza Caffarelli. Atmosfera rilassata tra le signore, lunghe chiacchierate tra la first lady Usa Jill Biden e quella italiana Serena Draghi che nella 'foto di famiglia' si sono abbracciate. Grande intesa anche tra la signora Biden e la moglie del premier spagnolo Begona Sanchez. Un po' in disparte invece il marito della cancelliera tedesca, Joachim Sauer, che in uno degli scatti dell'evento appare da un lato, intento a consultare una mappa, mentre le signore in gruppo si fanno fotografare. (ANSA).