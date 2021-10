Giappone: aperti i seggi per le elezioni parlamentari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TOKYO, 31 OTT - Si sono aperti in Giappone i seggi per le elezioni parlamentari per il rinnovo della Camera bassa del Parlamento, per le quali sono chiamati alle urne 106 milioni di cittadini nipponici. La consultazione avviene dopo che, il 4 ottobre scorso, Fumio Kishida, del Partito liberal-democratico, ha assunto la guida del governo succedendo a Shinzo Abe, il primo ministro più longevo nella storia del Paese del Sol Levante. La brevissima campagna elettorale, cominciata solo il 19 ottobre, ha visto il Partito liberal-democratico e l'opposizione, guidata dal Partito democratico costituzionale, fronteggiarsi in particolare riguardo alla risposta data alla pandemia, alla crisi economica da essa provocata e alle risposte da dare per favorire la ripresa. (ANSA).