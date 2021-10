© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Un uomo è morto dissanguato per le ferite riportate dopo essere stato incornato a un festival di corse di tori nella Spagna orientale. Si tratta del primo incidente - riferiscono i media locali - da quando sono ripresi questo tipo di eventi dopo le strette legate al Covid. L'uomo di 55 anni è stato ripetutamente attaccato dal toro al festival di Onda, ed è morto più tardi in ospedale per un'emorragia alla arteria femorale. (ANSA).