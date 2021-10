Sudan: dimostranti anti-golpe bloccano strade Khartoum

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - I dimostranti sudanesi che protestano contro i militari che hanno attuato un colpo di stato hanno eretto barricate con pietre e pneumatici in mezzo a diverse strade di Khartoum, all'indomani della violenta repressione delle manifestazioni di ieri, che hanno visto decine di migliaia di persone scendere in piazza in tutto il Paese. Almeno tre persone sono state uccise ed oltre cento ferite nelle dimostrazioni, secondo fonti mediche: le persone uccise sono state colpite da proiettili, hanno precisato. Dall'inizio delle proteste sono almeno 11 le persone morte negli scontri. I militari negano di aver sparato. (ANSA).