Cop26: Modi, 'India raggiungerà emissioni zero nel 2070'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 01 NOV - "L'India raggiungerà l'obiettivo delle emissioni zero nel 2070": lo ha detto il Premier indiano Modi nel suo intervento al Cop26 di Glasgow. Entro il 2030 l'India ridurrà di un miliardo di tonnellate le sue emissioni di gas nocivi, installerà una capacità di 500 GW di energia rinnovabile, e soddisferà il 50% della sua domanda totale di energia con fonti verdi": sono gli altri impegni annunciati dal Premier Modi nel suo intervento davanti ai 120 leader che partecipano al Cop26 a Glasgow. Pochi minuti prima, il premier indiano aveva annunciato l'impegno a raggiungere l'obiettivo emissioni zero entro il 2070. L'India è l'ultimo dei paesi grandi produttori di emissioni al mondo ad annunciare la deadline. (ANSA).