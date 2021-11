I Trump allo stadio fanno il tomahawk, gesto ritenuto razzista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 01 NOV - E' polemica in Usa per un gesto, considerato razzista, da parte dei Trump durante una partita di baseball in Georgia. L'ex coppia presidenziale, Donald e Melania Trump, ha partecipato nel weekend al controverso gesto denominato "tomahawk chop" per gli Atlanta Braves in gara 4 delle World Series contro gli Houston Astros. Un gesto del braccio usato dai fan dei Braves che rievoca simbolicamente l'utilizzo del famigerato "tomhawk" - l'ascia da guerra - da parte di un guerriero indiano. Ma "tomahawk chop" è considerato da molti razzista perché denigrerebbe le origini dei nativi americani paragonandoli a dei selvaggi sanguinari. Una polemica che dura da anni ma che non ha scalfito la tradizione dei supporter del team, che sembra resistere ai cambiamenti anche nello stesso mondo del football, dove i Washington Redskins e i Cleveland Indians hanno deciso di cambiare il loro nome dopo le proteste delle comunità native. (ANSA).