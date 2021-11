India, riaperte tutte le scuole a Delhi, al 50% di capienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 01 NOV - Riaperte oggi tutte le scuole a Delhi, al 50 per cento della capienza, dopo 19 mesi di chiusura. Gli istituti elementari e medi sono rimasti sigillati dal 12 marzo del 2020, quando le lezioni vennero interrotte come precauzione contro il Covid19. Da gennaio di quest'anno le secondarie erano state riaperte per le ultime classi, per poi essere chiuse di nuovo il 9 di aprile, a causa della seconda ondata della pandemia. I genitori sono stati lasciati liberi di scegliere se rimandare i figli a scuola da oggi, o continuare con la didattica a distanza per le prossime settimane. Dai prossimi giorni, tutti i cinema, i teatri e le multisala della capitale, chiusi anch'essi dallo scorso aprile, potranno tornare alla capienza del 100 per cento. Le ultime linee guida emanate dall'amministrazione di Delhi hanno anche raddoppiato da 100 a 200 il numero dei partecipanti a cerimonie funebri o matrimoni. Da alcune settimane, la capitale indiana presenta dati stabili, con poco più di 300 nuovi positivi al giorno, 200 ospedalizzati in condizioni non critiche e nessun decesso. (ANSA).