Iran: respinto attacco pirati a nave diretta a Golfo di Aden

(ANSA) - TEHERAN, 01 NOV - Le truppe navali iraniane hanno respinto oggi un attacco dei pirati contro una delle petroliere del Paese in rotta verso il Golfo di Aden, secondo quanto riferito dall'agenzia Tasnim. Una squadra di scorta della Marina iraniana a bordo di una petroliera ha avuto uno scontro a fuoco con i pirati mentre la nave, in partenza per il Golfo di Aden, stava per attraversare lo stretto di Bab al-Mandab. Quattro barche, ciascuna con a bordo circa 6 pirati armati, hanno tentato di attaccare e dirottare la petroliera iraniana, ma sono state costrette a fuggire dopo che le forze navali hanno sparato colpi di avvertimento. (ANSA).