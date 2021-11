Principe Carlo a Cop26, emergenza clima più grave del Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 01 NOV - Il principe Carlo, rilancia l'allarme sull'emergenza climatica dal podio della CoP26 di Glasgow dopo il G20 di Roma. E richiama un paragone con la pandemia da Covid che ha dimostrato quanto "devastante" possa essere una crisi globale. Non senza aggiungere che il surriscaldamento della Terra rischia di essere un pericolo "ancor più grave" e micidiale per il futuro dell'umanità. Nel suo discorso torna poi l'appello alla collaborazione fra il pubblico e il settore privato per finanziare la transizione verso il dopo carbonio e un'economia più sostenibile: oltre all'importanza di stabilire "chi debba pagare" per i Paesi poveri. (ANSA).