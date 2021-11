© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 02 NOV - "Non sono preoccupato da un conflitto armato con la Cina, non c'è ragione": lo ha detto Joe Biden parlando a Glasgow. "Xi Jinping ha fatto un grande errore a non venire né al G20 né alla Cop 26 e mi aspetto che la Cina segua e regole come tutti", ha aggiunto il presidente americano. (ANSA).