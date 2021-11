Cop26:Bezos difende i viaggi spaziali nonostante le critiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 02 NOV - Il magnate di Amazon, Jeff Bezos, proprio intervenendo davanti alla platea della Cop26 di Glasgow ha difeso e per certi versi esaltato i viaggi spaziali nonostante le tante critiche all'inquinamento prodotto in quelle imprese private legate a nuove forme di turismo, come la sua 'Blue Origin'. Ha affermato alla conferenza Onu sul clima, impegnata nella riduzione delle emissioni di gas serra, che proprio la recente missione gli ha permesso di comprendere ancora meglio la fragilità della Terra e quanto l'atmosfera sia "sottile" e quindi vulnerabile. A 'bacchettarlo' di recente è stato il principe William, convinto ambientalista come il padre Carlo, che aveva preso di mira anche gli altri magnati che hanno investito miliardi in sfide aeronautiche e forme di turismo spaziale, come il patron di Tesla, Elon Musk, quello di Virgin, Richard Branson. (ANSA).