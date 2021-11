Cop26: Biden inasprirà le misure contro le perdite di metano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(v. Cop26:von der Leyen,con Biden...' delle 11.00) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - Gli Stati Uniti inaspriranno le misure contro perdite di metano dai suoi pozzi di petrolio e gas, nell'ambito della loro strategia per combattere il cambiamento climatico. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione Usa alla Bbc precisando che il presidente Joe Biden annuncerà a breve il ripristino delle norme cancellate dal suo predecessore, Donald Trump. Oggi alla conferenza Cop26 in corso a Glasgow sarà annunciata una nuova partnership per ridurre le emissioni di gas di almeno il 30% entro il 2030. Un'iniziativa guidata da Stati Uniti e Ue alla quale non hanno però aderito Cina, Russia e India, tra i principali emettitori di metano. (ANSA).