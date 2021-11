Covid: Ucraina, 19.455 casi e 700 morti in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 02 NOV - In Ucraina nelle ultime 24 ore sono stati registrati 19.455 nuovi casi di Covid-19 e 700 decessi provocati dalla malattia: lo riporta il ministero della Salute, ripreso dall'agenzia Interfax. Dall'inizio dell'epidemia nel Paese sono stati accertati 2.955.693 casi di Covid e 68.727 persone sono morte a causa della malattia. Sempre secondo Interfax, in Ucraina 10.453.650 persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19, e 7.515.248 di queste hanno ricevuto due dosi di vaccino e hanno quindi completato il ciclo vaccinale. In Ucraina vivono circa 42 milioni di persone. (ANSA).