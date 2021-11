Floyd: Minneapolis vota su polizia, potrebbe sostituirla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 02 NOV - Minneapolis al voto per decidere se cancellare il suo dipartimento di polizia e sostituirlo con un nuovo dipartimento per la sicurezza pubblica concentrato più sul benessere, anche mentale, e sui servizi sociali. Per gli elettori si tratta di una scelta importante che potrebbe fare da apripista in tutta America: nella città teatro dell'uccisione di George Floyd dove il dibattito sulle forze dell'ordine non accenna a placarsi, cambiare volto alla polizia significherebbe una svolta. Il mantenimento dello status quo con l'attuale dipartimento sarebbe invece uno colpo alla lotta per i diritti civili, minando gli sforzi degli attivisti dopo la sconfitta già incassata a livello federale con la mancata approvazione della riforma della polizia. (ANSA).