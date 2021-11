Genovese: imprenditore valuta ipotesi risarcire ragazze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - La difesa di Alberto Genovese sta valutando l'ipotesi di risarcire le due ragazze che sarebbero state vittime dell'imprenditore del web, imputato a Milano con l'accusa di averle violentate dopo averle stordite con un mix di droghe. È quanto è emerso dell'udienza preliminare che si è aperta oggi e che è stata rinviata al prossimo 28 gennaio. Oltre alle due giovani, si è costituita ed è stata ammessa dal gup Chiara Valori come parte civile l'associazione D.i.re, donne in rete contro la violenza. L'imputato non ha ancora deciso se essere giudicato con rito abbreviato o proseguire con quello ordinario. (ANSA).