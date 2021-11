Green pass: a Ancona 'funerale' della giustizia al Tribunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 02 NOV - Una bara con la scritta "Giustizia" e uno striscione con scritto "Va tutto bene? A che punto siamo?" sono stati esposti davanti al tribunale di Ancona. Presenti una decina di persone aderenti a vari gruppi di 'dubbiosi' sulla gestione della pandemia fino ad oggi, alcune delle quali partecipanti ai presidi pacifici anti Green pass del sabato pomeriggio nel capoluogo marchigiano. "Annunciamo la morte della giustizia - ha spiegato Chiara Cuccaroni, tra i manifestanti -. Ad oggi gli unici organi in grado di cambiare la situazione sono i magistrati e i giudici per vedere se l'attività svolta dall'esecutivo nell'ambito dell'emergenza covid sia stata fatta bene. Ecco perché siamo qui". Il presidio si ripeterà fino a venerdì, per quattro ore al giorno, dalle 9 alle 13. Il gruppo non si definisce "né no vax né no Green pass" e vorrebbe capire che fine hanno fatto le denunce contro l'ex premier Conte, nella prima gestione della pandemia, perché a loro risultano archiviate e vorrebbero che la magistratura facesse indagini "sul reale uso dello stato di emergenza". (ANSA).