Green pass: manifestante a Milano condannato a 11 mesi

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - È stato condannato a 11 mesi e 10 giorni il manifestante No green pass che era stato arrestato durante il corteo dello scorso 23 ottobre a Milano. Lo ha comunicato la Questura del capoluogo lombardo. L'uomo, un 22enne egiziano, era stato bloccato dopo una colluttazione con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale (un poliziotto ha riportato 20 giorni di prognosi per una lesione a un piede) durante il tentativo di uno spezzone del corteo di dirigersi verso la Camera del Lavoro, tragitto impedito dalle forze dell'ordine. Le accuse sono state confermate dai giudici. L'uomo, che a suo carico ha un ordine di espulsione e vari precedenti, avendo già in passato usufruito della 'condizionale', sconterà la pena in carcere. (ANSA).