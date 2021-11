Green pass: Questura Novara trasmette relazione in Procura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NOVARA, 02 NOV - "Ad ora non abbiamo ricevuto nessun preavviso per sabato. Probabilmente arriverà, ma per ora non posso valutare qualcosa che non c'è. Vedremo nei prossimi giorni". Lo afferma all'ANSA il questore di Novara, Rosanna Lavezzaro, in merito all'ipotizzata richiesta del sindaco Alessandro Canelli di vietare nuove manifestazioni dopo quella dei No Green pass travestiti da deportati dei lager di sabato scorso. Una dettagliata informativa su quanto accaduto è stata inviata questa mattina in Procura dalla Questura, che già sabato aveva inviato una prima relazione al Ministero degli Interni. (ANSA).