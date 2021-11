India: maxi sequestro di fuochi d'artificio per festa Diwali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 02 NOV - La polizia di New Delhi ha sequestrato oggi quattro tonnellate di fuochi d'artificio, pronti ad essere venduti in vista della celebrazione di Diwali, la Festa indù delle luci, che cadrà tra due giorni, il 4 novembre. Una dozzina di persone, tra grossisti e venditori al dettaglio sono finite in carcere. Due giorni fa, il governatore di Delhi, dove il livello di inquinamento dell'aria si sta innalzando pericolosamente dalla scorsa settimana, ha ottenuto dal Tribunale Verde il divieto di ogni tipo di fuoco d'artificio, bandendo anche quelli meno inquinanti, ammessi fino al 2020. Da alcuni anni le autorità delle megalopoli indiane vietano in questo periodo la vendita di bengala e mortaretti a base di sostanze tossiche, per contenere l'inquinamento atmosferico. Quest'anno è intervenuta la stessa Corte Suprema, il più alto istituto giudiziario indiano, che, a settembre, ha vietato in tutto il paese i fuochi a base di bario, ammettendo, tuttavia, quelli meno inquinanti. La situazione è più grave nella capitale, già aggredita dai gas di scarico delle automobili, dalle emissioni industriali, dalle polveri dei cantieri e dal fumo delle stoppie bruciate nei campi negli Stati agricoli poco più nord. (ANSA).