Maltempo: tempesta vento su Capri, bloccati aliscafi

(ANSA) - CAPRI, 02 NOV - Si è abbattuta su Capri, per l'intera notte una forte tempesta di vento proveniente da sud ovest e raggiungendo i 25 nodi. Questa mattina ha tenuto fermi in banchina aliscafi, jet e mezzi veloci, annullando tutti i collegamenti previsti per la mattinata. Ha invece rispettato tutte le corse la compagnia di navigazione Caremar sia da Napoli che da Sorrento. Infatti la prima nave è salpata da Calata di Massa a Napoli con la corsa delle 5:25 trasportando i camion con gli approvvigionamenti giornalieri e i lavoratori pendolari che dovevano raggiungere l'isola. Le due unità navali della Caremar hanno riportato poi da Capri circa un migliaio di turisti che si erano trattenuti sull'isola per il lungo ponte di Ognissanti. (ANSA).