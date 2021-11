Musk, 6 miliardi per fame nel mondo, ma Onu mostri le spese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 02 NOV - Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo con una fortuna di oltre 300 miliardi di dollari, è pronto a spendere 6 miliardi di dollari per aiutare a sconfiggere la fame nel mondo ma a una condizione: l'Onu deve mostrare dove vanno a finire i fondi e deve dimostrare che la cifra può risolvere il problema. L'apertura del patron di Tesla segue i commenti del direttore del Pam, David Beasley, che in un'intervista a Cnn nei giorni scorsi aveva 'sfidato' i paperoni, e in particolare Musk e Jeff Bezos, ad aiutare con una 'una tantum' a risolvere il problema della fame nel mondo. "Sei miliardi per aiutare 42 milioni di persone che rischiano di morire. Non è complicato", ha detto Beasley. Musk su Twitter ha replicato: "Se il Pam può descrivere qui su Twitter esattamente come 6 miliardi risolveranno la fame nel mondo, vendo immediatamente le azioni Tesla. Ma il pubblico deve vedere esattamente come le risorse sono spese" . (ANSA).