Prima neve in Alto Adige, qualche disagio

Come ogni anno la prima neve ha causato qualche difficoltà sulle strade in Alto Adige. I fiocchi sono caduti fino a 1500 metri di quota. Nella zona di Solda si registrano 33 cm di neve. Strade imbiancate anche sulle Dolomiti, come a Passo Carezza, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un bus di linea bloccato. I pompieri sono intervenuti anche per altri automezzi in panne e alcuni alberi caduti sulle strade. I vigili del fuoco dell'Alto Adige ricordano su Facebook che per i viaggi in montagna serve l'attrezzatura invernale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA neve

alto adige