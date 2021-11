Regge Sabaude, Michele Briamonte è il nuovo presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - L'avvocato Michele Briamonte è il nuovo presidente del Consorzio delle Regge Sabaude. Lo hanno nominato questa sera il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore regionale alla Cultura, Vittoria Poggio, dopo il preventivo parere favorevole del ministro alla Cultura, Dario Franceschini. Prende il posto di Paola Zini, in carica fino allo scorso 20 settembre. Briamonte, 44 anni, è socio dello studio di Franzo Grande Stevens presso Londra ed è una figura di primo piano nel ventaglio degli avvocati d'affari italiani esperti di diritto societario. "Abbiamo scelto una figura di spicco, che siamo felici di accogliere tra gli amministratori di una delle più rinomate istituzioni del patrimonio culturale piemontese e italiano - sottolineano Cirio e Poggio -. L'autorevolezza di Briamonte come professionista nel campo giuridico ma anche come personalità di cultura, assicura prestigio all'ente ma anche capacità manageriali che servono a rilanciare l'azione di promozione dei nostri patrimoni". (ANSA).