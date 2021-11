Sanità: nomina all'Umberto I, archiviati Zingaretti e D'Amato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Procedimento archiviato, non servono ulteriori indagini sull'inchiesta relativa alla vicenda delle nomine nelle Asl, e in particolare sul caso della dottoressa Bensa, nominata direttore amministrativo del Policlinico Umberto I. "Al momento della nomina, nel febbraio 2019, non esistevano gli elenchi dei soggetti idonei per il conferimento degli incarichi dirigenziali e anche se ci fossero eventuali profili di illegittimità, questi non avrebbero rilevanza penale", scrive il giudice per le indagini preliminari Paolo Andrea Taviano accogliendo la richiesta di archiviazione già avanzata dal Pm. Il procedimento aveva coinvolto diverse figure, indagati erano tra gli altri il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. (ANSA).