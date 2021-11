Ucciso in auto a Torino, nuovo sopralluogo della polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Torino, guidata da Luigi Mitola, torneranno in via Gottardo, dove ieri pomeriggio è stato trovato nella sua auto il cadavere di Massimo Melis, operatore della Croce Verde 52enne assassinato con un colpo di pistola alla tempia. Gli investigatori hanno sentito ieri l'anziana madre della vittima, che viveva con lei e un'amica. Si tratta di una 40enne con cui aveva avuto una relazione. La donna, che domenica sera è stata riaccompagnata a casa proprio dalla vittima, sarebbe stata l'ultima a vedere in vita Melis. (ANSA).