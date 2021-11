Brexit: Francia rilascia peschereccio britannico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 03 NOV - Le autorità francesi hanno disposto il rilascio del peschereccio britannico Cornelis, proveniente dalla Scozia, fermato e sequestrato nei giorni scorsi con l'accusa di non avere la licenza per la pesca del tonno nelle acque d'interesse della Francia. Il caso era esploso sullo sfondo della contesa fra Parigi e Londra sulle licenze di pesca post Brexit nella Manica e della minaccia del governo francese di ritorsioni anti-britanniche in risposta all'asserita violazione dei patti su alcune licenze negate a pescatori francesi da parte di Londra: accusa peraltro respinta dal governo di Boris Johnson, che aveva minacciato a sua volta contro-rappresaglie fino a una possibile contestazione formale di mancato rispetto del trattato di libero scambio (Tca) sottoscritto con l'intera Ue dopo il divorzio. Il rilascio odierno del peschereccio, avvenuto senza il pagamento di alcun riscatto e confermato con soddisfazione all'agenzia Pa dall'ambasciatrice del Regno a Parigi, Menna Rawlings, è avvenuto senza il pagamento di alcuna cauzione da parte dell'armatore, richiesto invece dalla pubblica accusa nei giorni scorsi. Reazione positiva immediata dal governo Johnson. Secondo i media britannici, si tratta di un segnale di distensione, dopo i nuovi negoziati parigini tra ministri delle due parti svoltisi nelle ultime ore e quelli annunciati per domani a Bruxelles, allargati alla Commissione europea. (ANSA).