Covid: 194 morti in un giorno in Germania. Il ministro: "Molti i non vaccinati"

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 194 decessi con e per Covid, una settimana fa erano stati 114». A lanciare l’allarme è stato il l presidente dell’istituto tedesco Robert Koch, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino.

«La quarta ondata si sviluppa esattamente come immaginavamo proprio perchè molti non si sono vaccinati», ha aggiunto.

La Germania vuole accelerare sui richiami del vaccino con la terza dose, ha detto il ministro della Salute Jens Spahn, prendendo come modello Israele, «che è riuscita a far abbassare la curva dei vantaggi grazie alla terza dose».