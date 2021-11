Eric Adams vince a New York, è il nuovo sindaco. A Boston la prima donna

Il democratico Eric Adams è stato eletto sindaco di New York. L’ex agente afroamericano batte il rivale Curtis Sliwa e si appresta a prendere il posto di Bill de Blasio. Lo riporta l’Associated Press.

Boston fa la storia, elegge il suo primo sindaco donna

Boston elegge il suo primo sindaco donna: Michelle Wu vince le elezioni battendo la rivale Annissa Essaibi e diventa la prima asiatica-americana a guidare la città. Sono le proiezioni dei media americani. La 36enne prende il posto di Marthy Walsh, nominato segretario al Lavoro dall’amministrazione Biden.

Il repubblicano Youngkin vince in Virginia, schiaffo a Biden



Il repubblicano Glenn Youngkin vince le elezioni in Virginia: batte il democratico Terry McAuliffe e diventa il governatore dello stato. Sono le proiezioni di Cnn e Nbc.

Per Joe Biden e il suo partito si tratta di una sconfitta pesante: il presidente Usa aveva vinto in Virginia contro Donald Trump e la corsa a governatore era vista come un referendum sulla sua amministrazione e un test in vista delle elezioni di metà mandato del 2022.