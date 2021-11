Grattacielo crollato a Lagos, salgono a 22 le vittime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LAGOS, 03 NOV - Altri due corpi sono stati estratti oggi dalle macerie di un grattacielo in costruzione crollato a Lagos, la capitale economica della Nigeria, portando il numero di vittime a 22. Lo hanno riferito soccorritori. L'edificio di 21 piani era crollato lunedì nel lussuoso quartiere di Ikoyi e finora sono state salvate nove delle persone al lavoro nel cantiere al momento del crollo, circa 40 secondo quanto sostenuto da cinque altri operai. Nel terzo giorno di tentativi di salvare altri muratori la speranza di trovare sopravvissuti si sta affievolendo. "Non ci arrenderemo finché non raggiungeremo il punto zero", ha detto comunque Ibrahim Farinloye, un funzionario della Protezione civile nigeriana (Nema), aggiungendo che ieri sera sono stati fatti arrivare macchinari più grandi per l'operazione di delicata rimozione delle macerie. Il portavoce in precedenza aveva detto che i soccorritori erano in comunicazione con altri sopravvissuti ancora intrappolati sotto l'edificio distrutto. Parenti e amici di vittime e dispersi sono sul posto da lunedì alla ricerca di informazioni sulla loro sorte. (ANSA).