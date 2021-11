In Italia diminuisce drasticamente il numero dei seminaristi diocesani. Nel decennio 2009-2019 la flessione è stata del 28% mentre, considerando un arco di tempo più lungo, ci si accorge - come confermano anche i dati del recente Annuario pontificio - che negli ultimi cinquant'anni il calo delle vocazioni ha superato la quota del 60%: nel 1970 erano 6.337 mentre nel 2019 sono crollate a 2.103.

Questi numeri, diffusi dalla Conferenza episcopale italiana dopo un poderoso lavoro di ricerca e analisi e riportati da Vatican News, mostrano la fotografia di un Paese con sempre meno candidati al sacerdozio e un’età sempre più alta: in totale, i seminaristi diocesani oggi sono 1.804, con un’età media che sfiora i 28 anni. Quelli compresi tra i 19 ed i 25 anni sono solo 4 su 10.

Le motivazioni di un calo così repentino possono essere ricondotte all’inverno demografico che l’Italia sta attraversando, ma non solo, spiega don Michele Gianola, sottosegretario Cei e direttore dell’Ufficio nazionale per le vocazioni: «Non c'entra solo la mancanza di figli e questo lo si capisce quando si osserva che il numero dei seminaristi diminuisce più velocemente rispetto alla diminuzione dei giovani. Una delle radici della crisi sta nel fatto che non si può solo porre l’attenzione sulla vocazione presbiterale ma su tutte le vocazioni: ad esempio, il matrimonio, la vita consacrata, il ministero ordinato».

Nel rapporto della Cei, la famiglia con più di un figlio continua ad essere evidenziata come vero e proprio vivaio vocazionale. Secondo i dati, infatti, solo un seminarista su dieci è figlio unico. «Le famiglie - aggiunge don Gianola - possono creare degli spazi idonei per far sorgere delle vocazioni. E penso che la pratica di pregare in famiglia perchè Dio mandi operai nella sua messe sia uno strumento essenziale per entrare in sintonia con lo stesso cuore di Dio».

