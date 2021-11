Migranti: Francia, 292 persone salvate nella Manica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 03 NOV - Un totale di 292 migranti che tentavano di raggiungere la Gran Bretagna a bordo di imbarcazioni sul canale della Manica sono stati soccorsi e riportati al sicuro sulla coste francesi: è quanto riferito oggi dalla prefettura della Manica e del Mare del Nord. Nella notte tra lunedì e martedì, precisano le autorità francesi, "il centro operativo di sorveglianza e salvataggio (Cross) Gris-Nez è stato informato che numerose imbarcazioni si trovavavano in difficoltà al largo" della costa settentrionale della Francia, indica in una nota la prefettura marittima, precisando che "le operazioni sono continuata nella giornata del 2 novembre. "Un rimorchiatore di pronto intervento della Marine Nationale ha recuperato a bordo 108 naufraghi durante tre distinte operazioni di salvataggio. Trentadue altri naufraghi sono stati soccorsi durante un intervento della Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) di Dunkerque. Da parte sua, la SNSM di Calais ha soccorso 33 migranti durante un altro intervento. In parallelo, un'operazione della brigata di sicurezza portuale di Dunkerque ha soccorso 36 naufraghi e un guardacoste della gendarmeria marittima ha soccorso e recuperato 34 persone. Un guardacoste doganale ha infine soccorso 49 naufraghi in due distinti interventi. Tutti sono stati riportati a terra, assistiti dai pompieri e dalla polizia di frontiera. Dal 2018, le traversate illegali della Manica si vanno moltiplicando, nonostante gli avvertimenti delle autorità che sottolineano i pericoli legati alla traversata dovuti all'intenso traffico marittimo tra Francia e Gran Bretagna, le forti correnti e la bassa temperatura dell'acqua. (ANSA).