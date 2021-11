Pedopornografia, arrestato direttore Caritas di Benevento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BENEVENTO, 03 NOV - Presunta detenzione di materiale pedopornografico è l'ipotesi di reato per la quale è finito agli domiciliari don Nicola De Blasio, 55 anni, direttore della Caritas di Benevento e sacerdote molto conosciuto per il suo impegno nel Rione Libertà come parroco della Chiesa di San Modesto. L'arresto è scattato in seguito a una perquisizione ordinata dalla Procura di Torino nel corso della quale gli agenti della Polizia Postale avrebbero scoperto immagini e video a sfondo sessuale con bimbi e adolescenti. Il sacerdote è ora in attesa dell'udienza di convalida davani al gip del Tribunale di Benevento. La notizia ha destato sconcerto e incredulità in città sia per la carica che don Nicola ricopre ai vertici della Caritas che per il suo impegno nel sociale. (ANSA).