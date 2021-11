A Cervinia aprono gli impianti anche sul versante italiano

Grazie alle nevicate degli ultimi giorni e all’innevamento artificiale da sabato 6 novembre entreranno in funzione i primi impianti del Cervino Ski Paradise sul versante italiano del comprensorio. In dettaglio saranno attive le seggiovie Plan Maison, Fornet e Bontadini nella ski area del Plan Maison, a 2.500 metri di quota. Si amplia così l'offerta di domaine skiable per gli appassionati dello sci (finora si sciava solo sul ghiacciaio di Plateau Rosà, in territorio svizzero).

Gli skipass sono acquistabili solo online. L’accesso agli impianti avviene dietro presentazione obbligatoria di green pass e documento in corso di validità, salvo che per i minori di 12 anni, e con mascherina chirurgica o ffp2 indossata correttamente, a coprire bocca e naso.