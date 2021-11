Cartabia: notai decisivi negli snodi cruciali della vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Notaio come "garante della certezza dei traffici giuridici": così ha definito la figura professionale la ministra della Giustizia Marta Cartabia, all'assise romana del Notariato, stamattina, a Roma, parlando anche della "vitalità di una professione che sa interrogarsi e calarsi nelle sfide del presente". Per l'esponente governativa, il notario, "anche nel linguaggio comune, continua, oggi come sempre, ad evocare l'esigenza del sigillo di verità", quel sigillo "apposto ad ogni atto che voi ricevete", ha osservato dal palco del congresso, rivlgendosi alla platea, come "garanzia contro qualunque falsità e tentativo di distorsione della verità". Per Cartabia, "il pubblico servizio che ogni notaio quotidianamente svolge non è soltanto un bene pubblico per la collettività, penso, oltre alle funzioni della certezza, anche a quella della conservazione degli atti e, soprattutto - ha continuato - un servizio ai cittadini". La ministra ha detto, poi, di aver avuto occasione "tante volte di rendermi conto" quanto sia "decisiva la presenza del notaio accanto al cittadino, soprattutto in alcuni snodi cruciali e decisivi della vita. La vostra attenzione è sempre alla centralità della persona in momenti come la nascita, le convenzioni matrimoniali, l'acquisto di una casa, fino al 'post mortem'. Ai notai si affidano passaggi così delicati come le disposizioni anticipate di trattamento per i trattamenti sanitari su cui, per varie ragioni, non c'è possibilità di esprimere un consenso informato", è stata la chiosa di Cartabia. (ANSA).