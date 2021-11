Germania: record contagi da inizio pandemia, 33.949 casi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 04 NOV - Il Robert Koch Institut ha registrato 33.949 nuovi casi di contagio da Covid in 24 ore in Germania (6000 in più rispetto alla scorsa settimana) e 169 decessi. Il numero dei contagi rappresenta un record assoluto dall'inizio della pandemia, dal momento che il numero massimo di positivi registrati in 24 ore era stato in precedenza 33.777 il 18 dicembre scorso. L'indicatore sull'ospedalizzazione, che rileva il carico delle terapie intensive su 100 mila abitanti è fermo però al dato di ieri di 3,62, decisamente lontano dal record toccato a Natale scorso quando segnò 15,5. (ANSA).